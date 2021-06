Hausse des prix : les explications de François Lenglet sur l’inflation qui se profile

De plus, on observe certaines pénuries comme celle de conteneurs qui, par conséquence, augmente le prix du transport maritime, mais également, en ce moment, le manque de semi-conducteurs qui pourrait faire monter le prix de nos voitures, téléphones et autres produits électroniques. Les plans de relance sont également en cause. On pense notamment à celui de Joe Biden évalué à 1900 milliards de dollars. Plus les stimulus économiques sont importants, plus l’inflation risque d’être forte. Ce regain d’inflation profite donc au fournisseur, qui vend plus cher et à l’inverse le consommateur et l’épargnant la subissent et perdent en pouvoir d’achat.