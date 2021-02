"Aucun n’a été reconnu comme un cluster" : les centres commerciaux poussent pour rouvrir

Depuis trois semaines, le centre commercial Westfield Forum des Halles, au cœur de Paris, est complètement désert. Et les clients attendent avec impatience sa réouverture : "J’aimerais bien que cela rouvre, c’est compliqué en ce moment, il n’y a aucun magasin", se désole une jeune femme au micro de TF1 dans le reportage ci-dessus. D'une superficie de 75.000 m², les galeries disposent ici de 110 boutiques, toutes fermées. En plus des mesures qui existaient déjà, comme le sens de circulation et le nombre maximum de personnes autorisées, Alice Dean, responsable du centre, se dit disposée à aller plus loin pour permettre la réouverture de ces centres commerciaux.

"On est prêts à renforcer ces jauges s’il le faut, à renforcer la mise à disposition de gel hydroalcoolique, on est prêts à échanger avec le gouvernement s’il y a d’autres choses à faire. Il est nécessaire de rappeler qu’aucun centre de shopping n’a été reconnu comme un cluster", souligne-t-elle. Au bord de l'asphyxie, les directeurs de grands magasins interpellent le gouvernement pour rouvrir de toute urgence et ne comprennent pas que des galeries de moins de 20.000 m² soient autorisées à recevoir jusqu’à 1.000 personnes.