Commerces ouverts ou fermés : un grand bazar et des incohérences

Des supermarchés bondés, des coureurs qui prennent d'assaut les espaces verts ou encore des transports engorgés. À première vue, rien n'a changé. Mais en s'attardant devant quelques vitrines délaissées, on se souvient d'une chose : le confinement acte 3 qui s'étendra sur quatre semaines est enclenché. Au total, seize départements concernés, 21 millions de Français et 90.000 commerces jugés non-essentiels ont dû fermer leurs portes. Si la liste des boutiques pouvant rester ouvertes a été dévoilée samedi, les commerçants soupirent face à de nombreuses incohérences.

Commençons par la question du prêt-à-porter. Les boutiques de vêtements ont tiré leur rideau, sauf pour le "click & collect", où les clients peuvent commander en ligne et récupérer leurs achats sur place. Pour éviter toute concurrence déloyale, les rayons dédiés à l'habillement dans les supermarchés ont été recouverts d'une bâche en plastique. Interdiction d'y toucher. "Par souci d'équité, les restrictions de vente s'appliquent aux mêmes produits, qu'ils soient vendus dans un rayon de grande surface, un commerce spécialisé ou un petit commerce de centre-ville", avait indiqué jeudi le Premier ministre Jean Castex.

Pourtant, cette logique ne suit pas sur les marchés en extérieur, comme le montre le reportage de TF1 en tête de cet article. Pendus à des cintres métalliques, des sarouels colorés et des sweats à capuche tentent de trouver preneur. "Je croyais qu'ils n'avaient pas le droit", lâche, dubitative, une passante. Dans l'allée voisine, une dame aux cheveux blancs tente une explication : "Oui, mais on est à l'extérieur, c'est pour ça?". Un peu plus loin, un couple s'agace : "on ne comprend rien, c'est du n'importe quoi." Même son de cloche du côté des marchands. L'un d'eux grogne : "Pour certains marchés, c'est toléré, pour d'autres, ce n'est pas le cas. C'est aberrant."