Crise du Covid : cette commune verse 100 euros à ses étudiants

La crise sanitaire n’a pas épargné les étudiants. Ils n’ont à ce jour, toujours pas repris les cours en présentiel et sont confinés chez eux, contraints à suivre les cours à distance. Parfois, la situation devient dramatique au niveau financier, notamment à cause de l’impossibilité de trouver un petit boulot pour subvenir à leurs besoins.

Au Secours populaire de Saint-Jean-de-la-Ruelle, les files de bénéficiaires s’allongent. Depuis la crise sanitaire, ce ne sont plus deux mais trois fois par semaine que des colis alimentaires sont distribués. Parmi les bénéficiaires, on retrouve de plus en plus d’étudiants. Le nombre est passé de 80 habituellement à 250 par mois après la crise.