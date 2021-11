Crise en Guadeloupe : la menace d’une pénurie généralisée

Même les achats quotidiens dans les supermarchés sont de plus en plus compliqués. Dans l'épicerie Exo 7 par exemple, certains produits commencent à manquer. Pour l'instant, les pénuries les plus importantes touchent surtout les communes éloignées de Pointe-à-Pitre. Mais si le blocage continue, plus aucune ville ne sera épargnée.