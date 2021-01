Crise sanitaire : ces agents de l’État qui volent au secours des PME

Cyril Charbonnier est fonctionnaire au ministère de l'Économie, mais il travaille comme un médecin de campagne, la plupart du temps pour aller au chevet de ses malades. Ces patients : les entreprises en difficulté de Bretagne. Il est l'un des 22 commissaires français aux restructurations et à la prévention des difficultés des entreprises. Depuis la crise sanitaire, il n'arrête pas. Ce jour-là, il est appelé par un fabricant de pièces pour l'industrie ferroviaire. Les banques ont refusé d'accorder à cette entreprise de 80 salariés un prêt garanti par l'État, qui lui aurait pourtant permis de faire face à la chute de son activité pendant la crise sanitaire. Le PDG, Hervé Catros, a besoin d'1,5 millions d'euros. Il demande à l'État de les lui prêter. Un peu moins de la moitié c'est pour le remboursement des cotisations sociales. Le reste servira à investir, car pour s'en sortir, l'entreprise doit produire plus et plus vite, donc acheter des machines plus performantes. Le commissaire aux restructurations ira donc plaider la cause de ce patron auprès des différents services de l'État. Son principal argument : ça coûte moins cher d'avoir des gens qui travaillent et qui sont heureux au travail, que d'avoir des gens qui sont malheureux au chômage.