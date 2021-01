Crise sanitaire : ces secteurs qui se portent bien et recrutent

Yvonnick le Bourgot, 57 ans, vient de signer un CDI en tant qu'opérateur de production chez Pro Sain à Bages (Pyrénées-Orientales), une entreprise de conserve. Lui, qui a envoyé plus d'une centaine de CV pour trouver du travail, a eu cette fois la chance de se diriger vers un secteur en pleine expansion, celui de l'alimentaire. Bien aidée par le confinement, cette entreprise a vu son chiffre d'affaire augmenter de 22% en 2020. "Il y a plusieurs facteurs qui expliquent cette croissance. Que ce soit le confinement, le couvre-feu. Et le fait que les consommateurs recherchent des produits de qualité, des produits bio. Et consomment de plus en plus à la maison, midi et soir", explique Geneviève Giacone, directrice de site. Pour répondre à la demande, dix postes ont été créés. De la préparation des plats jusqu'à la mise en bocal, toutes les étapes ont besoin de personnel.

Malgré la crise sanitaire, certains secteurs embauchent. C'est le cas par exemple de cette société de paysagiste. En 2020, elle a réalisé 20 000 chantiers dans toute la France. "On n'est pas touché par la crise. En 2020, on a fait plus 10%. Les clients ont été confinés chez eux et veulent aménager leurs extérieurs (...). C'est pour ça qu'on embauche. On a plus de 600 postes à pouvoir sur toute la France", précise Pauline Moquet, directeur de l'entreprise Daniel Moquet signe vos allées - Parigné-sur-Braye (Mayenne). Augustin Lemoine, 24 ans, figure parmi les personnes récemment embauchées en tant que CDI par cette entreprise. Antoine Clément, lui non plus, n'a pas eu à chercher longtemps du travail. Ingénieur dans le bâtiment, il a la chance d'être embauché directement après le diplôme, en tant que chargé d'affaires - Entreprise Tempeol - Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine). Ingénieurs, contremaîtres, ouvriers, maçons... Cette entreprise recrute. Trois cents collaborateurs viennent de signer un contrat et une centaine de postes restent encore à pourvoir.