Crise sanitaire : la débrouille des cafetiers

Un peu plus loin, un bistrot sert aussi des boissons chaudes. Son chiffre d'affaires est divisé par quatre et il est obligé de s'adapter pour s'en sortir. En bord de mer, à la Pointe-Rouge, un bar a aussi innové. Ivan et Mélanie Sinko vont aménager leur établissement pour proposer des plats à emporter. Tout le monde met la main à la pâte, mais les gérants aimeraient avoir plus de visibilité quant à l'avenir.