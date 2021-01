Crise sanitaire : la détresse des gérants de salles de sports et de loisirs

Depuis la fin octobre, le lasergame de Jean-Marie Geley est fermé au public. Entre mars 2020 et aujourd'hui, il n'a ouvert que quelques mois. "On n'a pas de perspectives. Zéro client, zéro rentrée et des charges malgré tout qui tombent tous les mois", a-t-il confié. Malgré le soutien de l'État, les patrons de l'établissement n'y arrivent plus. Pour s'en sortir, ils ont dû faire un choix radical : vendre leur maison. Ils n'ont pas d'autres solutions pour l'instant.