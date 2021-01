Crise sanitaire : le gouvernement annonce de nouvelles aides pour les entreprises fermées

Les entreprises fermées et des secteurs qui en dépendent qui réalisent plus d’un million d’euros de chiffre d’affaires mensuel vont bénéficier d’une prise en charge de leurs coûts fixes allant jusqu’à 70 %, dans la limite de 3 millions d’euros pour l’ensemble du premier semestre 2021.

Bruno Le Maire a expliqué que cette mesure s’adresse aux "structures importantes" comme les chaînes d’hôtels, les "restaurateurs qui ont plusieurs restaurants dans une même ville", ou les "activités indoor" telles que les bowlings ou les salles de sport. Cette nouvelle aide s’ajoutera à celles déjà perçues au titre du Fonds de solidarité.

Dans les stations de ski, toujours fermées, cette mesure n'est pas adéquate. "On est déçu de ce plafond de trois millions d'euros. Ça nous ferait une indemnité de quatre millions. C'est loin du manque à gagner qu'on a de la fermeture de la station. Et ça met en péril l'entreprise", explique Pascal Dury, directeur administratif et financier - Sagets Les Gets (Haute-Savoie), sollicité par TF1.