Crise sanitaire : le grand retour des commerces ambulants

Épiciers, boulangers, charcutiers, à bord de leurs camions réaménagés, ils sont de plus en plus nombreux à parcourir les routes comme aux temps anciens, mais avec une touche de modernité. Le secteur du commerce ambulant ne connaît pas la crise. Chez BCC, spécialiste de la camionnette, à Nieppe dans le Nord, le carnet de commandes est plein. Vingt véhicules sont déjà réservés. Ils attendent d'être aménagés. Compter jusqu'à six et neuf mois pour recevoir votre fourgonnette toute équipée. Et en ce moment, les délais sont de plus en plus longs, les clients, eux, ont changé. Finis la 4 L des années 70, désormais les camionnettes géantes coûtent jusqu'à 100 000 euros et n'ont rien à envier aux boutiques du centre-ville.