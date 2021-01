Crise sanitaire : le plus grand parking d’avions de France presque complet

Quand on débarque à Tarbes, on commence à compter. Un, deux, cinq, dix... Et puis à 30 ou 40, on abandonne car c'est trop fastidieux. Le coronavirus a fait vider les aéroports et fait vaciller toutes les compagnies aériennes de la planète, avec un impératif : stocker. Une des spécialités de Tarmac Aerosave depuis sa création en 2007. La société disposait de deux autres sites en Espagne et à Toulouse. Mais face à la vague, il a fallu ajouter Vatry dans l'Est. En tout, 140 hectares où s'entassent 220 avions.