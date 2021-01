Crise sanitaire : les aides aux entreprises se font attendre

A Vitré (Ille-et-Vilaine), le temps paraît de plus en plus long pour Karl Hautbois. Cela fait dix mois que sa discothèque est fermée et plus encore, il attend toujours le fonds de solidarité du mois de décembre. L'indemnisation s'élève à 20% de son chiffre d'affaires, soit 20 000 euros. La fin du mois approche et toutes les charges tombent. Avec les délais de paiement, la survie de l'entreprise est remise en question.