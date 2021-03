Crise sanitaire : les brasseurs sous pression

À la Motte-Servolex, au pied des montagnes savoyardes, cette brasserie est une institution : dix recettes, trente références de bière. Mais depuis mars dernier, la production tourne au ralenti. L'entrepôt n'a jamais été aussi plein. Des invendus à perte de vue et bientôt jetés. À l'intérieur de ces fûts, les 150 000 litres de bière qui y sont stockés s'oxydent et perdent en qualité. C'est un crève-cœur pour le gérant de la brasserie, mais il n'a pas d'autres choix. 50% de son activité est menacée vu que les bars et les restaurants sont fermés. Il ne lui reste plus que les supermarchés.