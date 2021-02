Crise sanitaire : les cures thermales à l'arrêt

La vie tourne au ralenti à Bagnoles-de-l'Orne (Orne). Depuis la fin du mois d'octobre et le second confinement, la plupart des commerces sont fermés. C'est du jamais-vu. "Ça fait une dizaine d'années qu'on est là, mais c'est la première fois qu'on voit ça comme ça", témoigne une habitante. En temps normal, des centaines de touristes en cure thermale arpentent ces rues. Aujourd'hui, c'est le calme plat.

L'établissement thermal "B'o Resort" de la région est fermé depuis quatre mois. Ses piscines sont vides. Le site ne prévoit également pas d'embaucher cette année à cause de la crise. Les trois quarts de ses soixante salariés sont au chômage partiel. "Il est évident qu'à ce rythme-là, beaucoup d'établissements thermaux ne pourront plus faire face à leurs charges fixes", confie le directeur général délégué, Bertrand Daban. Sans tourisme thermal, les commerces du centre-ville sont en difficulté. Tous se disent prêts à une réouverture, et l'espèrent le plus rapidement possible.