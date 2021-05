Crise sanitaire : les fabricants de plaques agricoles en difficulté

Avec l'annulation des salons, compétitions ou foires agricoles, les confectionneurs de plaques en aluminium ont perdu 85% de leur chiffre d'affaires depuis un an. Plus de la moitié des salariés sont en chômage partiel. "Malheureusement, au bout d'un moment, la seule solution c'est de fermer", se désole Jean-Noël Taupinard, responsable des ventes chez "Plaques Taupinard". Notons que son entreprise a un savoir-faire unique. "On doit être trois à faire ça en France et cinq en Europe", se réjouit Jean-Noël.