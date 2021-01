Crise sanitaire : un soutien renforcé pour les entreprises fermées

Les coûts fixes des entreprises fermées à cause de l'épidémie de Covid-19 et de celles des secteurs qui leur sont liés, réalisant plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires par mois, seront pris en charge à 70%. Cette "aide exceptionnelle" s'ajoutera aux aides du fonds de solidarité. Elle est pour l'instant plafonnée à 3 millions d'euros sur la période de janvier à juin 2021. Dans les stations de ski, toujours fermées, cette mesure n'est pas adéquate. "On est déçu de ce plafond de trois millions d'euros. Ça nous ferait une indemnité de quatre millions. C'est loin du manque à gagner qu'on a de la fermeture de la station. Et ça met en péril l'entreprise", explique Pascal Dury, directeur administratif et financier - Sagets Les Gets (Haute-Savoie).