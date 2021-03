Croissance, Bourse : ça repart ?

Il y a tout d'abord l'Insee qui vient de publier cette semaine la note la plus étoffée depuis le début de la crise sanitaire. En général, on peut dire que c'est assez mitigé mais la croissance pourrait repartir petit à petit. Pour certains secteurs, le redémarrage pourrait se faire assez facilement tandis que pour d'autres, ça va être un peu difficile. En termes d'emploi, on a relevé 77 000 suppressions de postes au premier trimestre 2021. Sur l'année, l'Insee prévoit entre autres une croissance de 5,5%. Du côté de la Bourse par ailleurs, on peut dire que ça va mieux. Quid de la reprise du CAC 40 ? Comment se portent les marchés ?