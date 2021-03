D'où vient le blé noir consommé dans l'Hexagone ?

L'ingrédient principal de la crêpe bretonne n'est autre que la farine de blé noir. Il en existe plusieurs références et pour les consommateurs, il n'y a aucun doute sur leur origine. En effet, les origines bretonnes sont mises en avant sur tous les paquets pour certaines marques. Pour d'autres en revanche, on a moins de certitude. Sans doute parce que 80% du blé noir consommé en France est principalement importé d'Extrême-Orient.

Ainsi, nous n'avons pas la quantité suffisante pour subvenir à notre demande de blé noir. Les Bretons et les touristes en consomment 11 000 tonnes par an, quand la production n'atteint pas 4 000 tonnes. En conséquence, nous avons recours à une matière première étrangère. Malgré tout, certains minotiers se convertissent à une production 100% locale. Les consommateurs préfèrent de plus en plus la rusticité du blé noir armoricain.