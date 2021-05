"Dark kitchen" : les dessous des restaurants fantômes

Un cadre bucolique, un lieu hors-norme, Mike Odent avait tout pour réussir avant l'arrivée du coronavirus. Depuis, son restaurant est désespérément vide. Avec douze salariés déjà embauchés, et 30 000 euros de charge par mois, ce restaurateur d'Amiens a dû trouver très vite une solution. Il a transformé sa cuisine en "dark kitchen", un restaurant fantôme, sans clients, uniquement destiné à des livraisons. Il a créé trois restaurants virtuels, une friterie haut de gamme, un asiatique, et un bistrot. Tout est cuisiné au même endroit et les salariés ont pris le pli. Un pari gagnant. Une fois son restaurant ouvert, il devra parallèlement conserver son dark kitchen.

Le plus souvent, ces restaurants fantômes sont installés en périphérie des grandes villes. Pour les trouver, il faut suivre les allées et venues des livreurs. Cette colloque par exemple est gérée par un géant de la livraison. Tout y est compris : pas de loyer à payer, pas de facture d'eau ni d'électricité, les cuisines sont fonctionnelles. En échange, les huit restaurants présents s'acquittent d'une commission comprise entre 25 et 30% sur chaque plat vendu et préparé ici. Un modèle séduisant pour ce restaurateur. Il a pu aujourd'hui conquérir de nouveaux clients. Ses repas sont un euro plus cher qu'à la carte de son restaurant.