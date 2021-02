De la Normandie à la Bretagne, les promesses déçues du géant laitier chinois

En 2016, Synutra, un distributeur chinois s'engage à acheter 690 millions de briquettes de lait par an aux maîtres laitiers du Cotentin. Et ce pour les dix prochaines années. Pour répondre à la commande, les Normands créent cette usine dont le coût des travaux s'élève à 120 millions d'euros. Mais au bout d'un an, les Chinois ne paient plus leurs fournisseurs. Le contrat est rompu. La rencontre entre des producteurs de lait français et le gigantesque marché chinois était devenue une catastrophe économique.