Début de la fin des aides : les commerçants vont-ils tenir ?

Après deux semaines de réouverture, un magasin de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) a retrouvé ses clients. Ils sont même deux fois plus nombreux qu'en temps normal. Une reprise encourageante. L'arrêt progressif des aides de l'État dès ce 1er juin n'inquiète donc pas vraiment. Le fonds de solidarité était pourtant de 8 000 euros par mois. "On est content de les avoir eus. On espère que de nous-mêmes on va pouvoir reprendre du chiffre d'affaires et retravailler normalement pour longtemps", nous confie-t-on.