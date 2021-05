Déconfinement : les réservations en bord de mer en forte hausse

Ce lundi matin, la Plage des Dames est déserte. Pourtant dans quelques semaines, les promeneurs seront nombreux à y déambuler. A l'Île de Noirmoutier (Vendée), les demandes de location pour cet été se multiplient. L'un des gîtes auprès de la mer de Johanna Lefranc, est très demandé. Cette propriétaire dispose d'une dizaine de logements sur l'île. Des maisons pour six personnes qu'elle loue via des plateformes de réservation. Pour la saison estivale, elles sont presque toutes louées. Depuis quelques jours, elle reçoit de très nombreux appels.

Un peu plus loin près du château de Noirmoutier, Laurence Geslain, une autre propriétaire, présente ses gîtes familiaux déjà complets. Des locations prises d'assaut dès le mois de mars. "Dès qu'il y a un créneau de vacances possible, les gens se précipitent", explique-t-elle. Cette envie d'évasion se ressent aussi du côté des hôtels. Depuis leur réouverture ce matin et la fin des dix kilomètres, les 26 chambres d'un établissement se réservent vite pour cet été. Un retour des clients attendu et qui remonte le moral des professionnels. L'île de Noirmoutier compte 10 000 habitants à l'année en temps normal. En juillet et en août, sa population est multipliée par dix.