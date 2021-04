Déconfinement : les restaurateurs ont besoin de clarté

Une longue période de fermeture et un mobilier qui prend la poussière. "Voilà, ça fait six mois que c'est comme ça", explique Anouchick Moradian, restauratrice à Marseille (Bouches-du-Rhône). Lundi, le président de la République a esquissé la piste d'une réouverture des terrasses mi-mai. Alors, la restauratrice marseillaise se prépare. "Tout mon personnel qui est en partiel, je l'appelle pour le prévenir et anticiper l'ouverture", affirme-t-elle. Juste à côté, un autre professionnel est moins optimiste. En effet, la réouverture devra se faire par étapes, en fonction du taux d'incidence dans chaque département. "En étant réaliste, on préfère ne pas se préparer à rouvrir", lance Nicolas Giraud, restaurateur.