Départementales : faut-il fixer des conditions au versement du RSA ?

Pour aider les bénéficiaires du RSA, comme Stéphanie Déthier, à retrouver un emploi, le département de l'Aisne finance une préparation au Code de la route et de nombreuses formations. L'enjeu est crucial car l'Aisne est très rural et l'un des territoires les plus de France avec 13% de chômage et 17 000 foyers au RSA. Une situation intenable financièrement. En dix ans, le budget du RSA a presque doublé, de 64 à 110 millions d'euros. Et en même temps, l'Etat a diminué sa dotation.