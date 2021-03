Des dizaines de milliers d’emplois à pourvoir dans la filière automobile

Dans un l'atelier, 17 voitures sont en attente de réparation et pourtant, deux points élévateurs sont en arrêt. En cause : le manque d'effectifs. Il faudrait neuf mécaniciens pour faire face à la demande, mais ils ne sont que six. "C'est très handicapant, car on a le potentiel, mais on n'a pas le personnel pour y répondre", explique Philippe Dugardin, président du groupe Dugardin. Pourtant, il propose une formation en interne et un salaire brut de 2 000 euros. Selon lui, la filière n'attire plus.