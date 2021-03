Des magasins prêts à brader pour déstocker

Ce magasin de chaussures en région parisienne est fermé administrativement, pourtant les clients essayent des modèles mais à l’extérieur de la boutique. La commerçante, Valérie Ankaoua, profite de vendre en click and collect ,mais l’essayage est interdit. Elle risque une fermeture administrative, la perte des aides de l’Etat et une amende de 135 euros. Qu’importe, pour elle, c’est une question de survie. “Cela fait trois saisons qu’on ne fait pas les chiffres qu’on doit faire par rapport aux stocks qu’on a. On ne sait pas comment on va s’en sortir pour pouvoir les payer et pouvoir les écouler”, précise-t-elle. 130 000 euros de marchandises qu’elle est incapable actuellement de régler à ses fournisseurs. La gérante estime ne pas avoir d’autres solutions, les clients du quartier la soutiennent. “Moi, je trouve ça très très bien parce qu’il faut que les commerçants puissent vendre leurs articles”