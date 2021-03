Des milliers d’emplois menacés : l’angoisse des salariés de la zone de Roissy

Il n'y a plus aucun salarié chez les loueurs de voiture, ni de vendeurs dans les magasins, ni de chauffeurs de taxi à la sortie. Sur les neuf terminaux de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, sept sont aujourd'hui fermés. Et même là où c'est ouvert, les employés semblent menacés. "On s'attend à une hécatombe dans l'aéroport", déplorent certains bagagistes. Eux, des sous-traitants des compagnies, viennent d'apprendre que la moitié d'entre eux allait subir un plan social. Ils éprouvent de la colère, de l'inquiétude et de l'amertume.