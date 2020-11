Des stations ouvertes mais sans remontées mécaniques : incompréhension à La Plagne

Si on peut se rendre au théâtre et au cinéma à Noël, on peut aussi aller faire du ski. Ce sera effectivement le cas en Suisse, car les stations voisines, elles, restent ouvertes. Pour rappel, la perte d'une saison comme Noël dans les stations de sports d'hiver est estimée entre deux et trois milliards d'euros pour l'économie de montagne.