Des vacances sans touristes dans les stations des Pyrénées-Orientales

Aux Angles (Pyrénées-Orientales), pas une trace de vacanciers dans les stations. Au parc accrobranche "Les Angles aventures", qui est fermé, il ne reste que les ouvriers. "Si on n'a pas nos vacances de Pâques, c'est un sérieux handicap sur l'activité annuelle", confie Philippe Petitqueux, le gérant du parc. Pas de visiteurs, pas de recettes donc. Malgré le manque d'activité, l'entretien doit continuer par sécurité. Plus haut dans le village, pas d'effervescence non plus. Il faut se rendre à l'évidence, les touristes n'arrivent pas. A la boulangerie, on ne voit que des locaux. Partout, les appartements sont fermés et les parkings sont vides.