Difficultés de recrutement : ces patrons qui ont déjà choisi d’augmenter leurs employés

Depuis plus d'un an, une entreprise de poêle à granulés reverse 100 euros de plus par mois à ses salariés. "Cent euros par mois, c'est un petit avantage en plus ! C'est super pour les activités extra-scolaires aussi pour les enfants", confie l'un d'eux. Cet argent, l'entreprise le place sur une cagnotte pour chaque salarié. Elle est dédiée aux loisirs ou aux voyages, alors forcément, les employés se sentent valorisés.