E-commerce : des entrepôts toujours plus grands

Des entrepôts de plus en plus grand, de plus en plus haut. En vingt ans, leur taille a quadruplé. En 2000, ces immenses cathédrales s'étendaient en moyenne sur 50 000 m², aujourd'hui, c'est 180 000 m², l'équivalent de 40 terrains de foot. Ils sont aussi de plus en plus fabriqués sur commande. Ici, pour les besoins d'un industriel, le promoteur a fait construire ce bâtiment comprenant un immense congélateur de 8 mètres de haut. Et ils sont construits toujours plus près des centres-villes pour répondre à la demande en e-commerce, au risque de défigurer les paysages. Leur implantation se heurte donc à la réticence des élus comme ce maire écologiste de l'Essonne, qui a refusé bon nombre de projets. Il a fini par accepter, mais en imposant un cahier des charges précis, parce qu'il y a la création de 5 000 emplois à la clé.