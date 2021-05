Economie: tous les signaux au vert ?

Avec la crise sanitaire, on avait annoncé un mur de faillite mais finalement, on ne prend pas ce chemin. La croissance économique du pays redémarre en effet. Et même le Medef est vraiment optimiste. Pour cette année, les prévisions tablent à 5,7%, ce qui nous place au deuxième rang européen. Par ailleurs, les rues deviennent plus gaies grâce à la réouverture des restaurants et des magasins. Il reste cependant à savoir si la consommation sera au rendez-vous et surtout si les Français vont puiser dans leur épargne qui s'élève maintenant à 160 milliards d'euros. Quels sont les secteurs qui repartent le mieux ? Quid du chômage ?