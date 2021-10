Électronique : cette société alsacienne joue la carte du Made in France

À l'autre bout de l'Alsace, une autre entreprise assemble des défibrillateurs grâce à des cartes électroniques produites en local. Une sous-traitance de proximité jugée plus fiable et plus économique. Pour les salariés, c'est forcément une bonne nouvelle pour l'emploi et la région. Depuis le début de l'année, les entreprises sont plus nombreuses à revenir à une production locale. La crise sanitaire a semble-t-il changé des choses. En ayant choisi de produire résolument local, cette société de cartes électroniques a réussi à doubler son personnel et à augmenter son chiffre d'affaires.