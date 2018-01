VIDÉO - Les eurodéputés viennent de se prononcer contre : mais qu’est -ce que la pêche électrique ?

Il faut distinguer la pêche électrique effectuée en eau marine, en bateau et à l'aide de filets, à des fins d'exploitation, de celle effectuée en eau douce, à pied, et à des fins scientifiques (recensement des espèces) ou de gestion des ressources piscicoles (opération de sauvegarde).





Dans les deux cas, la technique consiste à soumettre les eaux à un champ magnétique pour étourdir la faune aquatique qui se déloge ainsi du fond et remonte à la surface. En théorie, les animaux qui ne sont pas sortis de l'eau recouvrent leur mobilité rapidement et ce sans séquelle. Mais des études récentes font état d’une réalité toute autre (brûlures, ecchymoses, déformations du squelette, etc.) selon l’intensité des décharges électriques, le contexte dans lequel elles sont exercées (exploitation, recensement ou sauvegarde), les espèces visées, et leur âge.