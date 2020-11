Elles resteront fermées à Noël, le désarroi des stations de ski

Les skieurs attendaient les premières chutes de neige avec impatience. À Villard-de-Lans, les remontées mécaniques, les matelas de protection, tout était prêt. On a déjà investi plus de 100 000 euros dans les équipements pour accueillir au mieux les clients. Mais il est impossible d'envisager une ouverture des stations skis pour les fêtes selon Emmanuel Macron. Incompréhension et stupéfaction pour les professionnels du tourisme.

Alexandre Maulin, président des domaines skiables de France, était lundi avec le Premier ministre et sept de ses ministres pour travailler sur le schéma d'ouverture. Et compte-tenu du contexte, on leur avait dit qu'ils auraient une réponse sous dix jours. Et hier, c'était "la consternation la plus totale, la douche froide".