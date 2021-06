Emploi : comment Châteaubriant résiste à la crise

Laure Bucamp a quitté la région parisienne et son poste d'assistante sociale pour ouvrir une librairie à Châteaubriant. Elle est installée depuis seulement six mois et la mairie lui propose de prendre un local en plein centre-ville. La ville va tout faire pour la convaincre. La librairie pourrait ouvrir en fin d'année. Comment un rêve qui semblait inaccessible peut-il se réaliser en un temps record ici à une heure de route de Nantes et de Rennes ? Pourquoi Châteaubriant est l'une des cinq villes de France où l'emploi a le mieux résisté pendant la crise sanitaire ?