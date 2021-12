Emploi : la France recrée des usines

Le jeune patron de ce groupe régional est très fier de sa nouvelle usine. Sortie de terre en septembre dernier, elle tourne déjà en plein régime. Elle fabrique des menuiseries : des fenêtres, porte-fenêtres et baies vitrées en PVC. La demande explose. Coût du projet : 7 millions d'euros, dont 800 mille euros d'aides de l'État. De quoi s'offrir des machines dernier cri. Elles permettent de stocker de manière autonome la matière première et d'augmenter ainsi la productivité. À la clé, quinze nouveaux emplois et une occasion de se passer un peu plus des fournisseurs étrangers. Les coûts de transport explosent et les délais de livraison s'allongent.