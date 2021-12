Les salaires vont-ils augmenter en janvier ?

Charly Gaillard, fondateur de "Beager" et membre du centre des jeunes dirigeants, interrogé dans le sujet en tête de cet article, assure que beaucoup d'entreprises veulent être conseillées par son cabinet. "On a multiplié par quatre notre chiffre d'affaires mensuel depuis le début de l'année. Il y a vraiment une très grosse reprise", constate-t-il. Fort de ces bons résultats, il a décidé d'augmenter de 5 à 10 % les salaires l'année prochaine. Il a huit employés et ne veut voir partir personne. De quoi confirmer ce que dit l'étude : alors qu'une majorité de petits patrons (58%) craint qu'une entreprise concurrente débauche leurs salariés, deux TPE/PME sur trois ont d'ores et déjà pris des mesures pour éviter les départs, selon un questionnaire auquel ont répondu plus de 1.000 adhérents de l'organisation patronale du 18 au 30 novembre.