Emploi : les villes moyennes séduisent

Venture Orbital, entreprise aérospatiale, a décidé de s'installer à Reims. Une ville à taille humaine choisie pour ses loyers nettement plus intéressants qu'à Paris. Selon son président Stanislas Maximim, payer un loyer moins cher leur a permis de recruter plus de personnes et d'investir. Et pour attirer des employés, cette société a misé sur des atouts non négligeables de la ville, un triptyque verdure, espace et tranquillité. D'autant plus que le salaire, lui, n'est pas réduit. Ainsi, en six mois, l'entreprise a déjà recruté huit nouveaux employés.