Énergie trop chère : des usines à l’arrêt

C'est du jamais vu au sein de l'usine sidérurgique "LME Beltrame Group" à Trith-Saint-Léger (Nord). Le four principal est à l'arrêt, alors qu'en temps normal, il fonctionne 24 heures sur 24 pour fondre de l'acier à 1 600 degrés. "Aujourd'hui, concrètement, on a dû interrompre notre four à 6h du matin ce matin pour éviter de payer notre énergie trop chère", explique le directeur industriel, Vincent Smeeckaert.

Ce four fonctionne à l'électricité. Chaque année, il engloutit 650 000 tonnes de déchets métalliques et consomme trois fois plus d'électricité que les habitants de la ville de Valenciennes. Face à la flambée des prix de l'énergie, continuer à produire n'aurait pas été rentable. "En avril, donc avant les hausses de coûts énergétiques, notre facture s'est élevée à peu près à deux millions d'euros. Si je prends la facture de septembre, qui donc avec des consommations très équivalentes, on passe à une facture de quatre millions d'euros, donc le double", indique le directeur financier, Franck Dehon. Cette aciérie a décidé de rester à l'arrêt jusqu'à mercredi au moins.