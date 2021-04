Enquête sur les villages de l'e-commerce en Chine

Lei Chen vend tout type de produits de la pêche sur Taobao, le premier site d'e-commerce en Chine. On y retrouve 800 millions d'internautes et autant de clients potentiels pour son entreprise. Avec son fils et sa femme, ils se lancent sur la plateforme en 2012, avec un ordinateur et une connexion internet. Aujourd'hui, avec les commandes qui affluent, la famille est la plus riche du village.