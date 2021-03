Épargne des Français : le gouvernement veut faciliter les petites donations

Actuellement, il est possible de donner sans payer ni taxe ni impôt. Chaque parent peut transmettre jusqu'à 100 000 euros à son enfant, chaque grand-parent 31 865 euros. Seul problème, ces dons ne peuvent se faire que tous les 15 ans. Pour Virginie Pradel, fiscaliste, "15 ans, c'est quasiment une génération et il faudrait raccourcir ce délai, soit revenir au délai de 6 ans, soit revenir à un délai encore plus court de 2 à 3 ans, afin d'inciter les Français à donner le plus souvent possible".