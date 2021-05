"Je devrais percevoir beaucoup plus" : une pension de retraite sur six mal calculée par l'administration

La juridiction financière évoque "une dégradation de la fiabilité des comptes", et met en cause plusieurs branches de la Sécurité sociale, comme la Caisse nationale d’assurance-vieillesse (CNAV). Sont particulièrement touchées l'allocation de solidarité aux personnes âgées (anciennement appelé "minimum vieillesse"), où "la fréquence des erreurs atteint 23,8 %".

Le document a de quoi rendre alertes actifs et retraités : selon un rapport de la Cour des comptes publié mardi 18 mai, des "erreurs" de calcul se sont glissées, en 2020, dans le versement des pensions d'un retraité sur six. C'est davantage qu'en 2016, lorsqu'un dossier sur neuf était concerné.

Pour les assurés lésés, le manque à gagner est, en moyenne, de 554 euros par an. Dans un cas sur 10, il dépasse même 1000 euros. En France, en 2019, 16,7 millions de personnes étaient retraitées, et percevaient en moyenne 1393 euros net par mois, d'après la Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques (Drees), qui dépend notamment du ministère de l'Économie et des Finances.

De plus en plus de difficultés à reconstituer la carrière des assurés

De plus en plus de difficultés à reconstituer la carrière des assurés - Renaud Villard, directeur général de la CNAV

"Environ 60% [de ces erreurs] concernent les éléments de la carrière professionnelle pris en compte pour calculer les droits à la retraite", note par ailleurs la Cour des comptes. Un constat qu'explique à TF1, dans la vidéo en tête de cet article, Renaud Villard, directeur général de la CNAV : "On change d'entreprise, on fait des jobs d'été, on est au chômage, on est un peu malade, on a des enfants, parfois avec différentes personnes. Et c'est tout cela qui va être calculé pour définir le montant d'une retraite."

Dès lors, poursuit le patron de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, "comme les vies et les carrières sont de plus en plus complexes, on a parfois de plus en plus de difficultés à reconstituer à l'euro près, au jour près, la carrière des assurés".