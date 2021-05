Faut-il interdire les rachats d'entreprises françaises ? L'analyse de François Lenglet

Les entreprises aussi ont une patrie. Et la vente d'entreprises françaises est d'autant plus problématique que les mouvements dans l'autre sens. Les rachats par des Français sont moins fréquents qu'il y a vingt ans. Quand Air France reprenait KLM, que Renault sauvait Nissan et France Télécom rachetait Orange. Faut-il pour autant interdire les rachats d'entreprises françaises ? Ce serait une protection factice. "La vraie et la seule protection solide, c'est la compétitivité et l'innovation. Se réfugier derrière des décrets, ça serait aussi efficace que de mettre de la crème solaire pour partir à Tchernobyl", explique François Lenglet, spécialiste économie de TF1.