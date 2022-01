Fermeture d'usine : comment une ville tente de se relever

Molex était le poumon économique de Villemur-sur-Tarn. Treize ans après la fermeture, il est toujours aussi douloureux pour les anciens salariés de revenir devant la grille de l'usine. "Il y a de tout, le malheur, la haine. Tout se mélange", confie un homme. "J'essaie de passer le moins possible devant l'usine. Et d'être là, c'est encore très douloureux", s'exprime une femme.

Dans la foulée de Molex, ce sont ses sous-traitants, puis d'autres usines qui ferment à leur tour. Les plus de 50 ans ne retrouvent pas de travail, les plus jeunes, eux, quittent la ville avec leur famille et leur pouvoir d'achat. Les commerces ferment les uns après les autres. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.