Fermeture des cinémas : d'autres secteurs sont impactés

Rouen (Seine-Maritime) compte trois multiplexes et un cinéma de centre-ville. Avec ses 110 000 habitants, on a pourtant compté plus d'un million d'entrées en 2019. Malgré les plateformes, rien ne remplace dans le cœur des habitants les effets du grand écran. Les salles sont à 119 jours de fermeture, de sièges vides et de silence. Les cinémas ont coupé leur projecteur le 31 octobre dernier. Depuis, le temps s'écoule lentement. Une vingtaine de films attendent d'être projetés. Les dates de sortie sont toutes périmées et aucun signe de réouverture à l'horizon.