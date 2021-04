Fermeture des commerces non-essentiels : l'inquiétude gagne les commerçants

Ce matin à Clermont-Ferrand, c'est l'ultime levée de rideau avant la fermeture annoncée par le gouvernement des commerces non-essentiels. Au beau milieu des rayons de vêtements, le moral n'y est pas. Un mois et demi seulement après les soldes d'hiver, certains articles sont de nouveau bradés pour tenter tant bien que mal de réduire les stocks importants. Pour les commerçants, c'est un coup de massue. Ils doivent faire de nouveaux efforts, eux qui, en un an, ont perdu plus de 200 000 euros de chiffre d'affaires. "On ne s'y attendait pas. On se demande comment on va financer ces stocks", avoue Bertrand, l'un d'eux.