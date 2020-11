Fermeture des restaurants : la vente à emporter ne marche pas partout

REPORTAGE - Les bars et restaurants pourraient ne pas rouvrir avant le mois de janvier. Et si elle marche dans les grandes villes, la vente à emporter fait un flop dans les campagnes.

Les bars et restaurants sont à bout de souffle en attendant leur réouverture. C'est d'autant plus catastrophique pour ceux des petites villes ou des villages où il n'y a pas beaucoup, voire pas du tout de vente à emporter possible. C'est notamment le cas à Billom (Puy-de-Dôme).

Désormais, Jean-Philippe Coudert vit au jour le jour et passe au quotidien dans sa cuisine pour ne pas baisser les bras. Avec son épouse, il ne travaille plus que le midi, faute de mieux et de clients. Pour ces restaurateurs installés dans la ville depuis dix ans, la vision d'une salle vide, semaine après semaine, est insupportable. Mais le couple veut y croire et rester debout même si la trésorerie diminue à vue d’œil.

Les propriétaires d'un autre restaurant du village n'ont plus de salaire non plus et les ventes à emporter couvrent tout juste leurs charges. S'ils ne veulent pas utiliser les crédits de l'Etat, synonyme de dette plus tard, les gérants s'appuient sur le réconfort familial pour ne pas sombrer. Bien plus que des aides, ces restaurateurs veulent tout simplement retrouver une vie normale.