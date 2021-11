Fêtes de fin d’année : des saisonniers très recherchés

Ostréiculteurs, fleuristes, producteurs de sapin... À l'approche des fêtes de Noël, beaucoup de secteurs demandent du renfort. Mais les candidats sont très rares. Alors, comment les attirer et les fidéliser ? Reportage près de Bordeaux et au Cap-Ferret.

Dans cette chocolaterie bordelaise, c'est bientôt le rush de la fin d'année et l'équipe n'est toujours pas au complet. Pour assurer les ventes en boutique et l'emballage, il manque encore trois personnes. "Cette année, on ne sait pas pourquoi il y a peu de demandes, les gens sont moins motivés", s'étonne Michel Garrigue, "Maison Darricau" (Gironde).

Toute l'info sur Le 20h

Et un cadre idyllique comme le bassin d'Arcachon ne fait pas tout non plus. Sébastien Degrave en sait quelque chose. Ostréiculteur à Lège-Cap-Ferret, il lui manque plusieurs personnes pour le conditionnement des huîtres et la partie dégustation. Même avec un salaire rehaussé à 1 500 euros net, et une proposition de logement pour les motiver, il a du mal à trouver. Désormais, les candidats ne veulent que des missions courtes et sans engagement. Alors, comme 50 de ses collègues, l'ostréiculteur a décidé d'intégrer un groupement d'employeurs pour dénicher les perles rares.

D'autres ont joué sur plusieurs leviers. Hausse de salaire, repas de midi pris en charge aux deux tiers, semaine de quatre jours, meilleure intégration des saisonniers pour les fidéliser... Près de Bordeaux, on prépare Noël dans cet entrepôt de vendeurs de jouets. "Avant, vous proposez une annonce, vous payez le candidat au SMIC, c'était suffisant. Aujourd'hui, ça ne l'est plus", constate Claude Vidal, responsable de l'entrepôt "Jouéclub" à Cestas. Quel que soit le secteur d'activité, des milliers de postes de saisonniers restent à pourvoir partout en France pour la fin de l'année.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.